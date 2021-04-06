Венедіктова - про "справи Медведчука": Проєктів підозр наразі немає

Кримінальні провадження, де фігурує прізвище народного депутата Віктора Медведчука, будуть доведені до логічного завершення, за наявності підстав буде підготовано відповідні підозри.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"У нас є багато проваджень, в яких фігурує це прізвище (Медведчук - ред.). Думаю, що ми говоримо не про конкретні прізвища, а про перехід в інший процесуальний статус - коли свідки стають підозрюваними. Декілька проваджень, які є, відкривалися по абсолютно різних заявах. Своє логічне продовження і закінчення вони знайдуть. На сьогоднішній день матеріали, які були би проєктами підозр, мені не надавалися. ...Подивимося, які матеріали будуть зібрані слідством по всім провадженням, оцінимо якість цих матеріалів, їх обґрунтованість, і потім вже буде ставитися питання по проєкту підозри.", - сказала Венедіктова.

Зараз, за її словами, слідство працює в різних напрямках.

"Слідство дуже активно працює в різних напрямках. Зокрема, по мережі автозаправок за фактами можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і з ухиленням від сплати податків. Також по діяльності "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру через сприяння в окупації Криму. ", - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

Санкції передбачають блокування їх активів, обмеження торгових операцій тощо. За матеріалами Укрінформ.