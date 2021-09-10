Венедіктова в Нідерландах заявила про плідне розслідування у справі MH17 і зустрілася з родичами загиблих

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 9 вересня в Нідерландах зустрілася з родичами загиблих унаслідок катастрофи літака рейсу МН17, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, вона побачилася з Антоном Котте, який утратив старшого сина, невістку і шестирічного онука, і Пітом Плугом, у якого в катастрофі загинули брат, невістка і племінник.

Венедіктова висловила співчуття родинам.

9 вересня в судовому комплексі "Схіпхол" продовжували заслуховувати родичів загиблих, під час перерви в засіданні генпрокурорка України розповіла про плідну роботу в межах розслідування справи, зазначає "Укрінформ".

"Я керівник Спільної слідчої групи (JIT) від України. Ви знаєте, що тут у нас ідуть процеси, але розслідування не закінчилося. Ми працюємо плідно в Україні. Сьогодні зустріч із потерпілими. Для мене дуже важливо бачити і чути потерпілих, спілкуватися з ними. Показувати їм, що Україна продовжує працювати, що ми тримаємо цей фокус і так само прагнемо справедливості, так само прагнемо правосуддя", - заявила вона.

Венедіктова підкреслила, що справа МН17 є однією з головних у діяльності органів прокуратури України. За матеріалами Гордон.