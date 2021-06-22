Верещук прокоментувала, чи планує стати Міністром оборони

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів заявила, що пропозицію очолити Міністерство оборони України вона сприйняла б як наказ і погодилася, передає УНН.

"Це не залежить від мене, це залежить від Верховного головнокомандувача. Якщо буде його добра воля, я прийму це як наказ", - прокоментувала вона.

Верещук вважає, що у неї з її командою вийшло б навести лад у міністерстві.

"Я б змогла, я б справилася. Я говорю в особі цілого комітету, який би мене підтримав, ми там помаленьку, але навели б лад", - наголосила вона.