Верещук розповіла, що відбувається всередині фракції "Слуга народу"

Народний депутат України, голова підкомітету з держбезпеки та оборони Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів розповіла про подробиці взаємовідносин внутрі фракції "Слуга народу", передає УНН.

"Я вважаю, що нам вдається утримувати баланс, хоча він дуже хиткий і ми більше завдаємо шкоди рейтингу президента, ніж додаємо до нього балів. І нехай я буду самокритична, хай мене пробачать мої колеги по фракції, однак мені здається, що ми могли б уже подорослішати й взятися за розум. Так, іноді у нас дійсно трапляються конфлікти, сварки, поведінка, яка є недостойною статусу народного депутата. Але деякі з нас ще чомусь вирішили, що можуть бути самостійними настільки, що не зважають на позицію президента, не дивляться на стратегічний курс, який він заклав", - розповіла Верещук.

Отож нардеп вважає, що фракції потрібно переосмислити все те, що відбувалося за ці роки перебування в парламенті.

"Я сподіваюся, що у нас відбудеться зустріч з президентом, бо нам сьогодні про це повідомили, а саме - сказали, що президент хотів би провести з нами певний час і обговорити стратегію нашого розвитку, і ті основні законопроєкти, які, як він вважає, є основоположними. Я думаю, що це нам піде на користь", - наголосила вона.