Верховна Рада посилила відповідальності за злочини проти журналістів

Законопроєктом вносять зміни до статей ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та про погрози або насильство щодо журналіста.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за злочини проти журналістів.

За проєкт закону No3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів" проголосував 341 народний депутат.

Законопроєктом вносять зміни до ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України: за незаконне вилучення в журналіста матеріалів і техніки, незаконну відмову в доступі до інформації, незаконну заборону висвітлювати певні теми та інші умисні перешкоджання працівнику ЗМІ пропонують збільшити штраф з 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 500-1000 неоподатковуваних мінімумів (від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень). Також за це правопорушення передбачений арешт до шести місяців або обмеженням волі до трьох років; штраф за вплив на журналіста з метою перешкоджання його діяльності пропонують збільшити з 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 1000-2000 неоподатковуваних мінімумів (від 17 тисяч до 34 тисяч гривень). Також за це правопорушення передбачений арешт до шести місяців або обмеженням волі до чотирьох років; штраф за вплив на журналіста службовою особою з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб пропонують збільшити з 200- 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 2000-3000 неоподатковуваних мінімумів (від 34 тисяч до 51 тисячі гривень). Також за це правопорушення передбачене обмеженням волі до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого; ч. 5 ст.345-1 (дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою) караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Як писав ДМ, 11 червня 2020 року народний депутат від "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"", голова Парламентського комітету з питань молоді і спорту Андрій Кожемякін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт No3633, яким пропонує внести змін до Кримінального кодексу України та посилити кримінальну відповідальність за злочини проти журналістів.

4 листопада 2020 року Верховна Рада України ухвалили за основу законопроєкт No3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів" проголосували 305 народних депутатів.

Нагадаємо, 6 листопада 2019 року тоді ще голова парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко повідомив, що депутати з його фракція будуть ініціювати рішення, згідно з яким злочини проти журналістів повинні розглядатися окремо. За його словами, на рівні тоді ще генерального прокурора Руслана Рябошапки обговорювалося питання щодо створення спеціального прокурорського підрозділу, який буде розслідувати справу проти журналістів; на рівні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - про створення спеціальних слідчих груп.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, своєю чергою, повідомив, що на сайті відомства зранку 7 листопада 2019 року з'явиться розділ "Злочини проти журналістів та хід їх розслідування", у якому буде висвітлюватися інформація по статистиці і щодо стадії розгляду справ, пов'язаних із журналістами.

14 січня 2020 року парламент ухвалив постанову "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення"" за основу та в цілому. 16 жовтня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, створений на підставі Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення" Члени комітету з питань свободи слова, а також низка народних депутатів з інших комітетів зареєстрували законопроєкт No 4224 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності".

17 березня 2020 року Офіс генерального прокурора створив робочу групу, яка займається опрацюванням та узагальненням інформації щодо протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим проти журналістів. 17 вересня 2020 року стало відомо, що Офіс генерального прокурора створив міжвідомчу робочу групу для координації розслідувань злочинів проти журналістів, яку очолив представник Офісу генерального прокурора Олег Пилипюк. 2 листопада виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вказала на проблему в комунікації між медіаспільнотою та правоохоронними органами. За її словами, ця робоча група вперше функціонує без участі громадських організацій.

Медіаюрист, керівник ГО "Платформа прав людини" Олександр Бурмагін розповів, що в Україні існує низка проблем, які стосуються спеціальних статей про злочини проти журналістів, а також - практик застосування законодавства під час досудового розслідування та розгляду цих справ у судах. Юрист уточнив, що за дев'ять років - з 2009 до 2018 року - у суди передали 59 справ щодо злочинів проти журналістів з обвинувальними вироками, у яких винних, переважно, штрафували на 850 гривень. За дев'ять місяців 2020 року правоохоронці зареєстрували 180 кримінальних проваджень за злочини проти журналістів, з них до суду передали дев'ять обвинувальних актів.

За матеріалами "Детектор медіа"