Верховна Рада прийняла відставку Арсена Авакова
2021-07-15 11:57
Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада прийняла відставку Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ.
Про це повідомило Інформаційне управління Апарату ВР.
Голова ВР поставив на голосування пропозицію про звільнення Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ шляхом прийняття відставки.
Пропозиція була підтримана 291-м голосом.
"Я думаю, що варто подякувати Арсену Борисовичу Авакову за всі ті роки, які він працював на користь нашої держави", - сказав після голосування спікер Ради Дмитро Разумков.