Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада прийняла відставку Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ.

Про це повідомило Інформаційне управління Апарату ВР.

Голова ВР поставив на голосування пропозицію про звільнення Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ шляхом прийняття відставки.

Пропозиція була підтримана 291-м голосом.

"Я думаю, що варто подякувати Арсену Борисовичу Авакову за всі ті роки, які він працював на користь нашої держави", - сказав після голосування спікер Ради Дмитро Разумков.