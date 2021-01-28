Верховна Рада ухвалила закон про Бюро економічної безпеки

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон про Бюро економічної безпеки України No3087-д. Про це повідомляє Верховна Рада.

За цю ініціативу проголосувало 242 нардепи, зокрема зі "Слуги народу", "Голосу", "За майбутнє", "Довіри" та позафракційні.

Бюро будуть передані повноваження СБУ щодо розкриття злочинів у сфері управління та економіки. Для цього створюють правоохоронний орган, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами, чисельністю до 4 тисяч осіб.

Директора органу призначатимуть за поданням прем'єр-міністра за пропозицією конкурсної комісії строком на 5 років, не більш ніж на два строки поспіль. Призначатиме його Кабмін. До складу конкурсної комісії увійде дев'ять осіб: три - від РНБО, три - від ВРУ та три - від уряду.

Нагадаємо, що в першому читанні за цей законопроєкт також не голосували опозиційні фракції через його непідготовленість. За матеріалами 5 Канал