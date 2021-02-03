Верховний суд відмовився розглядати указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Верховний Суд відмовив голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому в розгляді указу президента Володимира Зеленського з відсторонення його від посади голови КС, оскільки справа належить до юрисдикції КС, тоді як Тупицький поскаржився Венедіктовій на захоплення будівлі КС і вимагає відкрити справу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд в складі судді-доповідача Касаційного адміністративного суду, перевіривши матеріали позовної заяви до Президента про визнання протиправним і скасування указу від 29 грудня 2020 No607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду", прийняв рішення про відмову у відкритті провадження у справі No9901/20/21, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, позивач обґрунтував позов тим, що указ є незаконним і таким, що суперечить Конституції, якою не передбачено повноваження Президента щодо відсторонення судді КС від займаної посади.

Таким чином, позивач фактично ставить питання про неконституційність указу Президента і, відповідно, про необхідність оцінки цього акта на відповідність ст. 6, 19, 102, 106 і розд. XII Конституції.

Верховний Суд зазначив, що, згідно з ч. 2 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції КС.

Суд відкрив провадження за позовом Тупицького проти Управління держохорони через блокування йому входу в будівлю КС.

Також документи Олександр Тупицький через недопуск його на роботу підписує дистанційно. За матеріалами Українські новини