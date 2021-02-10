Верховний суд відмовився скасовувати санкції проти каналів Медведчука
Верховний суд України виніс постанови за двома позовами громадян, які оскаржували указ президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів "пулу Медведчука". Перший позов залишено без руху, другий - відхилено. Про це повідомляє пресслужба ВС.
Зазначається, що позов у справі No 9901/22/21 в десятиденний термін має бути виправлено позивачем - він не привів обґрунтувань порушення указом Зеленського прав, свобод та інтересів, для захисту яких він звернувся до суду.
У справі No 9901/23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовом. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах і на захист прав інших осіб - власників телеканалів.
Також 8 лютого до суду надійшов ще один позов із подібними позовними вимогами (справа No 9901/26/21). Питання про відкриття провадження за ним буде вирішено до 13 лютого.
У ніч на 3 лютого 2021-го Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Козака і низки його компаній, серед іншого телеканалів із так званого "пулу Медведчука". Також Україна ввела санкції проти двох авіакомпаній, на яких Медведчук літав у тимчасово окупований Крим. Санкції проти каналів Медведчука вже вітали США, Великобританія і країни Балтії.
4 лютого в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшло два позови громадян, які оскаржують рішення Зеленського про санкції проти каналів Медведчука.
За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.