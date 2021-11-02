Верховний Суд зупинив провадження у справі щодо відсторонення Тупицького

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду зупинив провадження у справі щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"2 листопада суд продовжив розгляд справи No 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу Президента від 29 грудня 2020 року No 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття", - ідеться у повідомленні.

Під час судового засідання колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності), зокрема указу Президента України від 29 грудня 2020 року No 607/2020.

Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, зупинив провадження у справі No 9901/43/21 до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України в справі No 1-4/2021(133/21).

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції указів Президента, якими було відсторонено з посад суддів КСУ Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обидва звільнених судді оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

Водночас група народних депутатів оскаржила укази Президента у Конституційному суді.