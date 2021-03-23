Вибори мера Харкова: в Раді зареєстрували постанову

У Верховній раді зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх пропонують провести 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.

"Зареєстрували від комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови No5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови на 31.10.2021 року", - написав парламентарій.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування підтримав постанову про проведення виборів мера Харкова в кінці осені цього року.

Як писало РБК-Україна, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня. Він допускав, що в сесійній залі Рада може розглянути цей документ у найближчі сесійні тижні.

Однак через локдаун у Києві парламент змінив свій режим роботи й найближчі три тижні засідати не буде.

Разом з тим вже в п'ятницю може відбутися позачергове засідання ВР.

Варто відзначити, що парламенту для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів. За матеріалами РБК-Україна.