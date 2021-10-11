Віцепрем'єр Стефанішина пояснила, чому Україна не долучається до геополітичної боротьби проти Китаю

Україна не може собі дозволити "поки що брати участь у певних геополітичних інтригах", спрямованих проти Китаю. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка також очолює українську частину комісії зі співробітництва Україна - Китай, повідомляє УНН.

"Україна не долучається до глобальних ініціатив проти Китаю, тому що ми сьогодні бачимо, що ці ініціативи не є сталими. Наприклад, домовленості щодо розірвання контракту з Францією на постачання певних елементів військової зброї, укладання іншого контракту на користь, скажімо так, цієї антикитайської коаліції - це такі сигнали, які нас турбують. Тобто ми бачимо, що немає сталості у цій політиці", - сказала чиновниця, маючи на увазі формування Індо-Тихоокеанського союзу в складі США, Австралії та Великої Британії.

Цей альянс спрямований проти китайської експансії, і одним із перших наслідків його формування стала відмова Австралії від купівлі французьких субмарин зі звичайними двигунами. Натомість США запропонували своєму союзникові атомні підводні човни, що призвело до відкликання послів Франції у Сполучених Штатах та Австралії.