Відсьогодні набирають чинності нові норми застосування прикордонниками засобів примусу, - ДПСУ

В Україні 15 грудня набирає чинності вдосконалений порядок застосування прикордонниками засобів примусу. Як повідомляє Держприкордонслужба України, відповідні зміни є у законі "Про Державну прикордонну службу України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

"Законом врегульовується низка важливих аспектів, які допоможуть прикордонникам в тих випадках, коли слова не ефективні для припинення правопорушення чи реалізації інших законних повноважень, або доводиться стримувати збройну агресію. Нововведення законодавчо регламентують застосування співробітниками Держприкордонслужби фізичного впливу, а також використання та застосування спеціальних засобів: від кайданок до службових собак, від засобів обмеження рухомості до засобів акустичного, мікрохвильового впливу, радіоелектронної протидії тощо", - йдеться в повідомденні.

У ДПСУ кажуть, що новими змінами регламентовується застосування прикордонниками зброї, бойової техніки, озброєння, встановленого на кораблях, катерах та повітряних суднах прикордонної служби.

"Зокрема, законодавчо регламентовано застосування зброї й під час відсічі і стримування збройної агресії проти України та в особливий період. Серед іншого визначені випадки, коли прикордонники можуть застосовувати вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку і в напрямку території суміжної держави. Це зокрема такі випадки: відбиття збройного нападу, відсіч і стримування збройної агресії, або вторгнення на територію України озброєної (військової) особи та/або групи осіб, збройних сил інших держав, припинення збройних провокацій, ведення вогню з території суміжної держави, а також відбиття нападу або припинення збройного опору особи та/або групи осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України", - пояснили у відомстві.

Також законодавчі нововведення дозволяють прикордонникам використовувати зброю та спеціальні засоби для примусового припинення польотів безпілотників. Прикордонники можуть приземляти, у тому числі збивати дрони, що з порушенням встановлених правил літають у прикордонній смузі, поблизу кораблів та катерів Держприкордонслужби, пунктів пропуску, КПВВ, місць розташування підрозділів і нарядів. Також дозволяється перехоплення управління безпілотниками.

Вдосконалений порядок застосування прикордонниками засобів примусу був ухвалений Верховною Радою 18 листопада цього року.