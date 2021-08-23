Відсьогодні в Україні е-паспорта прирівняно до паперових

Е-паспорт захищений від підробок й зручний у використанні.

Відсьогодні в Україні набув чинності закон, який прирівняв в Україні електронні та паперові паспорти.

Президент країни Володимир Зеленський підписав документ ще у квітні, тоді ж в Офісі президента повідомили, що він запрацює з 23 серпня. Закон був опублікований у виданні "Голос України".

Закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

"Це дозволить використовувати цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком в межах України; під час медичного обслуговування або банківських операцій, для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти, при придбанні товарів в магазині і для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів ", - пояснювали в ОП.

Е-паспорта доступні тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт. Документ захищений від підробок, простий в отриманні та зручний у використанні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров свого часу заявив, що якщо кому зручно продовжувати користуватися паперовим документом, то він має повне на це право.

Верховна Рада проголосувала за закон 30 березня. Документ, який прирівняв цифрові паспорти в додатку "Дія" до звичайних, підтримали 302 народних депутати.

За матеріалами Голос України, Офіс президента