Відставка Мецгера: СБУ розслідує кредит "Укрексімбанку" за статтею "фінансування тероризму"

Через багатомільйонний валютний кредит, виданий державним "Укрексімбанком" прокурор Офісу генпрокурора відкрив провадження за статтею про "фінансування тероризму"

Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. В ОГП зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилались на розслідування журналістів, яке було оприлюднено 7 жовтня.

Журналістам вдалося з'ясувати, що "Укрексімбанк" видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на захопленій угрупованням "ДНР" території і сплачує податки окупаційній владі. А як гарантію повернення цих грошей банк взяв під заставу київський ТРЦ SkyMall, за який вже понад 10 років триває боротьба у кількох юрисдикціях.

В ОГП повідомили, що 19 жовтня прокурор відкрив провадження за статтею 258- 5 (частина 3) Кримінального кодексу України - це "фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки". Такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років та конфіскацією майна.

https://t.me/espresotb Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру. Також Мецгера через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю відправили під нічний домашній арешт. 11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ "Укрексімбанк". За матеріалами Еспресо TV.