Виктор Ляшко заявил, что у украинцев не будет возможности выбирать, какой вакциной от "ковида" они хотят привиться (видео)

Главный санитарный врач, заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у украинцев не будет возможности выбирать, какой вакциной от "ковида" они хотят привиться.

Об этом Ляшко сказал в интервью изданию "Новое время", отвечая на вопрос о том, стоит ли людям, которые не доверяют "Ковишилду", ждать вакцину Pfizer.

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно", - заявил главный санврач.

По его словам, Украина делает ставку на индийский "Ковишилд" (а также Novavax и Sinovac) из-за достаточно простых условий его хранения и транспортировки - при температуре от +2 до +8 градусов. Для сравнения, "Пфайзер" нужно хранить при -70, а перевозить при температуре от -15 до - 25. Если вакцина попадает в более теплую среду, ее необходимо использовать в течение пяти дней.

Ляшко отметил, что "у нас все-таки будет некоторое количество вакцин Pfizer", но не уточнил, кто их будет получать.