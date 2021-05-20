Головного санітарного лікаря Віктора Ляшка призначили міністром охорони здоров'я. Він був заступником голови МОЗ за трьох міністрів: Зоряни Скалецької, Іллі Ємця та Максима Степанова.

За призначення проголосували 262 народні депутати.

"Слуги дали" 224 голоси, тобто до мінімуму суто їх голосів не вистачило. Також голоси дали "За майбутнє", "Довіра" і п'ятеро позафракційних. Профільний комітет рекомендував його призначення. На засіданні профільного комітету Ляшко обіцяв вакцинувати 5 млн українців до кінця літа.

Як повідомили джерела LB.ua в "Слузі народу", перед початком ранкового пленарного засідання депутати фракції провели зустріч з Віктором Ляшком.

"Хоча на зустріч прийшла невелика кількість нардепів. Не більше 40", - зазначив депутат.

За словами співрозмовника, Ляшко пообіцяв депутатам "добровільно піти у відставку через рік, якщо буде провалена кампанія вакцинації".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час представлення кандидата сказав, що пропозиція про висунення Ляшка надійшла від "Слуги народу" як від коаліційної сили. Він попросив депутатів підтримати кандидатуру і більше нічого не додав.

Ляшко під час виступу заявив, що на посаді головного санлікаря "завжди був відвертий і говорив правду, якою б вона не була". Депутати перебивали кандидата, тож Дмитру Разумкову довелося робити їм зауваження.

"Завжди у пріоритеті я ставив людське життя. Знаю, що мені вистачить і фаховості, і стійкості в прийнятті управлінських рішень", - запевнив Ляшко.

Пріоритетом він назвав подолання коронавірусу і біологічну безпека громадян.

"Уже до осені в нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я. Будуть повністю переглянуті підходи реагування на радіаційні і хімічні загрози, але ми ніколи не будемо готовими до епідемій, якщо будемо стояти в черзі за вакцинами. Тому нам потрібно власне виробництво - це стане першим кроком фармацевтичної незалежності України. МОЗ визначить перелік критично важливих ліків, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули виробництво в Україні", - заявив він.

Ляшко додав, що збирається розширити програму доступних ліків уже в цьому році. Він також вважає, що потрібно впровадити додаткову доплату лікарням за результати лікування. Іще він каже, що до кінця року мають затвердити нові стандарти, зокрема зі скринінгу хвороб.

"Вакцинація, відповідальність і впевненість - ключові характеристики МОЗ на найближчий період. До кінця 2021 року усі, хто хоче вакцинуватись від ковід, зможуть це зробити", - запевнив він.

Ляшко також сказав, що "готовий відповідати за свої дії на посаді міністра охорони здоров'я України".

"Давайте оцінювати роботу міністра після того, як вони пропрацюють хоча б перші сто днів", - звернувся Ляшко до депутатів.

Він також сказав, що в обмін на підтримку для призначення на наступній годині питань до уряду презентує концепцію розвитку страхової медицини. За планом, година запитань до уряду має відбутися 21 травня, тобто завтра.

Кандидатуру Ляшка називали як найбільш імовірну після того, як прем'єр вніс подання на звільнення Степанова до парламенту. Вже наступного дня після звільнення Денис Шмигаль вніс подання про призначення Ляшка.

Віктор Ляшко закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця у 2003 році. У 2015 році закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при Президентові України (факультет Державне управління у галузі охорони здоров'я). Здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров'я.

З 2003 по 2010 рік працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, з 2010 по 2013 пройшов кар'єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Держсанепідслужби України.

3 2013 по лютий 2014 року очолював державну установу "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". З 2014 року по лютий 2018 року - голова громадської організації "Інфекційний контроль в Україні". З 2015 року по лютий 2018 року - консультант з питань громадського здоров'я проєкту USAID "Реформа ВІЛ-послуг в дії". З лютого 2018 року по липень 2019 року - працював на посаді Першого заступника генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Головним санітарним лікарем Віктор Ляшко став у лютому 2020 року. Тоді цю посаду відновили на тлі поширення коронавірусу в світі.

У травні 2020, перед завершенням першого локдауну, Ляшко заявив, що парки та сквери на період карантину в Україні закривали не стільки для впливу на епідеміологічний процес, як для "психологічного ефекту" на людей. За матеріалами LB.ua