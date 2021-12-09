Високий представник ЄС та глава МЗС Німеччини висловили солідарність з Україною

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловили солідарність з Україною у зв'язку із російським військовим нарощуванням на її кордонах.

Про це сторони заявили у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили військове нарощування Росії на кордонах України. Дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб ще раз підтвердити наше одностайне зобов'язання з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Ми готові використати всі інструменти, що є у нашому розпорядженні, і готові шукати шляхи, як підвищити стійкість України", - сказав Боррель.

Своєю чергою Бербок також заявила про спільну солідарність щодо України.

"Ми обговорили Білорусь та ситуацію на наших зовнішніх кордонах. Ми погодилися, що ЄС має продовжити тиск на режим в Мінську. Ми також підкреслили нашу спільну солідарність щодо України. Для нас це є важливим, тому що ми, як європейці, стоїмо за цінності та за наше спільне європейське майбутнє", - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз висловлює послідовну підтримку незалежності та суверенітету України та закликає Росію відвести війська від кордонів України.

13 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, однією з ключових тем якого будуть заходи, які ЄС може застосувати для стримування Росії від подальшої військової ескалації.

За матеріалами Укрінформ.