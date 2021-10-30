Мэр Киева Виталий Кличко не стал отвечать на вопрос о том, есть ли у него амбиции принять участие в президентских выборах. В интервью Радио Свобода он сказал, что опасается спекуляций.

"Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать - Владимир Александрович (Зеленский, - ред.) начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", - ответил Кличко на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.

При этом мэр отметил, что его партия Удар примет участие в выборах в Верховную Раду.

14 мая 2021 года Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева - это "спецоперация против него лично".