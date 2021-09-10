Віталій Кличко відкрив Інвестиційний форум міста Києва-2021

Інвестиційний форум міста Києва відбувається сьогодні в столиці.

Про це повідомляє КМДА.

За словами мера, за шість років проведення форуму він став міжнародною інвестиційною платформою, на якій презентують досягнення міст, обмінюються досвідом у протистоянні глобальним викликам, обговорюють, як забезпечити сталий розвиток міст.

"Уже шостий рік поспіль українська столиця радо приймає учасників Інвестиційного форуму міста Києва. Щоденні виклики роблять нас сильнішими, більш досвідченими й ефективнішими. У нашій роботі, в перетвореннях, які ми втілюємо. А після того, що ми пройшли під час пандемії, можна сказати, що ми всі - вже практично Термінатори. Київ змінюється, стає комфортнішим і гарнішим. Ми робимо все для підвищення стандартів життя в столиці. Сьогодні у фокусі міської влади: благоустрій, розвиток комунальної та транспортної інфраструктури, створення чітких та прозорих правил для розвитку бізнесу", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в Києві створюється майже чверть ВВП України. На одного киянина припадає прямих інвестицій у 6 разів більше, ніж у середньому по Україні. Столиця сьогодні є одним з найбільших експортерів ІТ-продукції, а київських програмістів знають у всьому світі. Дуже динамічно розвиваються останніми роками й креативні індустрії.

"Києву, справді, є чим пишатися і чим привабити інвесторів. І чимало таких можливостей будуть представлені сьогодні тут, на форумі. Ми робимо акцент на інноваціях. Нагадаю, що столиця першою в країні розпочала втілювати смарт-технології в управління містом і стає все більш "розумною", - підкреслив Віталій Кличко.

Серед сервісів, якими користуються кияни, зокрема, онлайн запис у дитсадки, електронний запис до лікаря, "кабінет киянина", звернення до міської влади за допомогою петицій.

Це і електронний квиток на проїзд у громадському транспорті та оплата паркування через мобільний застосунок "Київ Цифровий".

Це Інтерактивна карта роботи комунальної техніки. Система відеоспостереження "Безпечне місто". І багато інших сервісів, які місто постійно оновлює.

Також великою популярністю в киян користується "Громадський бюджет". За проекти якого вони вже кілька років голосують зі своїх смартфонів. І мешканці столиці все активніше подають ідеї, яким хочуть бачити своє місто. За п'ять років на реалізацію проектів "Громадського бюджету" столиця виділила 880 млн грн. За цей час реалізували майже 1000 проектів киян. А на наступний рік фінансування Громадського бюджету збільшили до 200 млн грн.

"Усе це - тільки частина тих перетворень, які ми, разом з киянами, з бізнесом втілюємо в столиці. У нас багато планів, цікавих і перспективних проектів. В які вигідно інвестувати. Київ відкритий для ініціатив бізнесу, що допомагають столиці динамічно розвиватися. Тому - долучайтеся!

Примножуйте красу і комфорт європейського Києва і примножуйте свій успіх!" - звернувся до учасників форуму Віталій Кличко.

Під час форуму директор ProZorro-продажі вручив меру столиці нагороду "Будуємо ринки та довіру разом" за ефективну співпрацю у проведенні відкритих і прозорих аукціонів у Києві.

Інвестиційний форум міста Києва-2021 - це шостий щорічний захід, який відбувається в столиці. Участь у форумі беруть понад 30 спікерів із 14 країн світу, зокрема, мери європейських міст та представники муніципалітетів, урбаністи, міжнародні та українські інвестори, митці та експерти зі сталого розвитку.

Під час заходу відбудуться 5 дискусійних панелей. Учасники зосередяться на питаннях креативної трансформації та нових можливостях інвестиційно привабливих індустрій, стрімкого урбаністичного розвитку та збереження довкілля, сталого здоров'я спільноти, а також інструментах залучення інвестицій у проєкти Великого Києва.

За матеріалами kyiv.web2ua.com