Віталій Кличко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном та заступницею Держсекретаря Нуланд

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею Держсекретаря Вікторією Нуланд, які перебувають з візитом в Україні. Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"Поспілкувався і привітав Державного секретаря США Ентоні Блінкена та заступницю Держсекретаря Вікторію Нуланд від імені киян та подякував за візит до України. (До речі, коріння родини Блінкена - з Київщини).

Сподіваюсь, що перемовини Держсекретаря з керівництвом української держави були продуктивними. Адже для нас дуже важлива і потрібна потужна підтримка Сполучених Штатів у боротьбі проти російської агресії та у втіленні реформ в Україні", - підкреслив Віталій Кличко. За матеріалами kievcity.gov.ua