Вітренко відреагував на чутки про своє звільнення

Міністерство енергетики не підтверджує інформацію про те, що виконувач обов'язків міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

У четвер, 8 квітня, у пресслужбі відомства розповіли, що з 29 березня Вітренко був з візитом у Досі для перемовин з генеральним директором Qatar Petroleum, державним міністром з енергетики Саад бін Шеріда Аль-Каабі в рамках підготовки офіційного візиту президента України в Катар.

"Сьогодні Юрій Вітренко повернувся до виконання обов'язків міністра енергетики після відрядження в Катар", - зазначили в міністерстві.

Сам Вітренко назвав маніпулятивними чутки про нарікання на роботу відомства та заявив, що продовжує виконувати обов'язки його очільника.

"Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням мають маніпулятивний характер. ... Наразі я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики та готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні", - прокоментував численні запити ЗМІ Вітренко.

Він також зазначив, що в України "вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади", і сам він на посаді виконувача обов'язків міністра енергетики докладає зусилля саме для цієї боротьби. За матеріалами УНІАН.