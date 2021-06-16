Вітренко відреагував на ініціативу щодо його усунення з посади голови "Нафтогазу"

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції, яким визнали його призначення на цю посаду незаконним, суперечить "букві та духу закону".

Про це пресслужба "Нафтогазу" поінформувала 16 червня.

Припис НАЗК оприлюднили 15 червня. Сьогодні у зв'язку із цим голова наглядової ради НАК Клер Споттісвуд повідомила, що скликала позачергове засідання наглядової ради та ініціювала усунення Вітренка. Вона вважає, "що таке усунення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України".

Голова НАК сказав, що наглядова рада з ним припису НАЗК не обговорювала. Вітренко назвав документ "прикладом вибіркового правосуддя".

У юридичному департаменті НАК вважають, що припис є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.

Окрім того, виконання однієї з вимог припису (скасувати п. 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року No370-р) призведе до скасування рішення загальних зборів НАК про повноваження міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно- правових договорів із членами наглядової ради, зазначили в "Нафтогазі".

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Кабінет Міністрів України оголосив про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу" 28 квітня. На його місце призначили Юрія Вітренка. 13 травня з ним підписали контракт на 12 місяців. Планують, що за пів року оголосять конкурс на посаду голови правління НАК.

Юридично звільнити Коболєва безпосередньо Кабмін не міг. Тому розпустили наглядову раду "Нафтогазу". Кабмін своїм розпорядженням від 28 квітня достроково припинив повноваження незалежних членів наглядової ради НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Гейдена, Клер Споттісвуд і представників держави в наглядовій раді - Наталії Бойко, Юлії Ковалів і Роберта Бенша. Згідно з рішенням Кабміну, із 30 квітня їх поновили на посадах, але не більше ніж на шість місяців.

Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) заявили про стурбованість припиненням повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з метою звільнення Коболєва.

Уряд повідомив, що за результатами засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу" роботу наглядової ради і правління 2020 року визнали незадовільною. У Кабміні зазначили, що чисті консолідовані збитки групи компаній 2020 року становили 19 млрд грн, водночас у затвердженому урядом фінплані прогнозували отримання 11,5 млрд грн прибутку.

У "Нафтогазі України" назвали рішення Кабміну "юридичною маніпуляцією" і поверненням до ручного управління держкомпаніями.

Члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень. Вони висловили незгоду з оцінкою Кабміном роботи групи 2020 року й відмовилися від пропозиції уряду попрацювати до обрання нового складу, оскільки призначення Вітренка створило конфлікт інтересів. За матеріалами Гордон.