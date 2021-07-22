Виїзд з ОРДЛО та Криму: Зеленський підписав закон про тимчасове скасування штрафів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування під час карантину адміністративних стягнень до громадян України за порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» № 1583-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 червня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.

В ОП розповіли, що законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів.

Зокрема, йдеться про повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей; возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд із тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, в супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників із метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; необхідність прийняття спадщини.

Як повідомлялося, у зв‘язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та пов’язаної з цим тимчасової окупації частини території України перетин адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим, а також лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях можливий лише через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ).

Із початком пандемії COVID-19 та запровадженням у зв’язку з необхідністю протидії захворюванню обмежувальних карантинних заходів ситуація із перетином КПВВ погіршилася. З березня 2020 року КПВВ періодично не функціонували або функціонували в обмеженому режимі. Це спричинило суттєве збільшення випадків порушень: в'їзд на підконтрольні Києву території через кордон РФ.

Досі за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї було передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис. грн до 5,1 тис. грн.). Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за вказане правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн).