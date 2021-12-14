Війська РФ біля кордонів. Київ готується до можливої надзвичайної ситуації - Кличко

Київ готується до можливої надзвичайної ситуації через загрозу нового вторгнення Росії. Про це написав мер столиці Віталій Кличко у колонці для Bild.

Кличко заявив, що "загроза безпрецедентна" - і по всій країні готуються до того, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про настання військ РФ на Україну як у 2014 році.

"У моєму рідному місті Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я, як мер, організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з набору та навчання резервістів", - написав він.

За словами мера, деякі політологи вважають, що Путін не відважиться на новий напад. Це, пише Кличко, нагадує йому дискусії перед вторгненням 2014 року, коли багато спостерігачів вважали такий сценарій неможливим.

Кличко заявив про необхідність міжнародної та військової підтримки України. Зокрема, він закликав новий уряд Німеччини розблокувати постачання зброї в Україну через НАТО. Таблоїд Bild повідомляв, що план-максимум Путіна - захопити дві третини України, включаючи Київ.

Учора в КМДА заявили, що у Києві перевіряють бомбосховища та проведуть навчання із сиренами на тлі загрози нового вторгнення Росії. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ/