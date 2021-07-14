Володимир Зеленський оскаржить рішення Верховного суду щодо Олександра Тупицького

Верховний суд визнав протиправним та скасував указ президента Володимира Зеленського, яким той звільнив Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду. Глава держави неприємно здивований таким рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України.

Про це в коментарі сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто пана Тупицького, а скоріше на користь старих порядків у судовій системі України. Президент Володимир Зеленський активно намагається цю гілку влади реформувати, підтвердженням тому є ухвалений сьогодні у другому читанні законопроєкт про Вищу раду правосуддя, ухвалений трохи раніше із президентськими зауваженнями законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це революційні законопроєкти, які дозволять вперше за 10 років провести грунтовну і справжню реформу судової системи України. Її представники це відчувають і опираються", - сказав він.

Никифоров назвав сьогоднішнє рішення суду "відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми".

"Але ми мусимо сьогодні нагадати, що запит на справедливість и верховенство права є одним із основних як в українському суспільстві, так і це є ключовою вимогою західних міжнародних капіталів для інвестицій в українську економіку. Від цього без перебільшення залежить наше майбутнє", - зазначив він.

За його словами, у президента є 30 днів на оскарження цього рішення. Він ним скористається.

"А на пана Тупицього чекають свої суди за його злочини", - додав Никифоров. За матеріалами UATV