Володимир Зеленський прокоментував розмову президентів США та РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним факт вчорашньої розмови президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, однією з головних тем якої була ситуація на Донбасі та в межах нашої держави.

Про це повідомляє UA з посиланням на ОП.

"Я вважаю, що перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність, у нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше, ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція та роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту, війни на сході нашої держави", - наголосив він.

Президент України зазначив, що про деталі переговорів він зможе дізнатися завтра, 9 грудня, під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

Відеодзвінок президента США Джо Байдена та голови РФ Володимира Путіна 7 грудня провели через нарощування російських військ на українському кордоні.