Володимир Зеленський прокоментував введення санкцій проти кількох телеканалів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що введення санкцій проти проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK було важким, але виправданим рішенням.

За його словами, це є проявом боротьби країни в інформаційній війні за правду і європейські цінності. Про це він написав у своєму Twitter.

"Санкції - важке рішення. Україна рішуче підтримує FreedomOfSpeech. Ні пропаганді, що фінансується країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - підкреслив гарант.

Раніше прессекретар президента Юлія Мендель також пояснила анулювання ліцензій зазначених телеканалів тим, що вони стали інструментом пропаганди в руках Росії.

За матеріалами Урядовий Кур'єр.