Володимир Зеленський відвідає Німеччину 12 липня

У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка запросила главу України до Берліна. Про це інформують в ОП, пише УНН.

Співрозмовники відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території України держави та збереження пам'яті про людські жертви.

Володимир Зеленський запросив Ангелу Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни. Зі свого боку Федеральний канцлер запросила Зеленського відвідати Берлін 12 липня для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Хеккер Україну та Росію. Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала друге щеплення від коронавірусу препаратом Moderna. За матеріалами УНН.