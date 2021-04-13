Вовк про ініціативу ліквідувати ОАСК: "Президент піддався на маніпуляції"

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва", бо піддався на маніпуляції окремих "активістів", агентів іноземного впливу.

Про це голова ОАСК написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва", - зазначив суддя.

За словами Вовка, шість років суд перебуває під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій.

"Тому до цієї новини я ставлюся спокійно", - зазначив голова ОАСК.

"Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами", - додав він.

Сьогодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Ліквідацію ОАСК в межах процедури переформатування місцевих судів Вища рада правосуддя підтримала ще у 2017 році. Замість Київського окружного адміністративного суду і Окружного адміністративного суду міста Києва мали утворити новий Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще кілька суддів цього суду є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення. За матеріалами LB.ua