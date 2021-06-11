Возможность сделки между Байденом и Путиным об Украине за ее спиной ОПУ Зеленского исключает

В Офисе президента Украины категорически исключают возможность большой сделки между США и РФ во время саммита президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина об Украине без Украины. Об этом в интервью, опубликованном 11 июня на YouTube-канале "Европейской правды", заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Андрей Сибига.

"Это все конспирологические теории, теории заговора - не будет такого... У нас есть твердая позиция наших союзников, США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы имеем заверения по учету позиции Украины, в том числе в ходе этих запланированных мероприятий", - сказал Сибига.

Ранее в комментари "РБК-Украина" Сибига говорил, что Киев и Вашингтон скоординировали позиции накануне встречи президентов Байдена и Путина 16 июня в Женеве (Швейцария).