ВР підтримала закон про захист викривачів у корупції з пропозиціями Зеленського

Народні депутати підтримали в цілому з пропозиціями президента законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Відповідний законопроєкт No3450 на засіданні у вівторок підтримав 281 народний депутат.

Згідно з новою редакцією, ст.53 про забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень передбачає, що державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права зобов'язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

Відповідно до цієї самої статті, органи прокуратури, Національна поліція. НАБУ, ДБР і НАЗК зобов'язані забезпечити функціонування внутрішніх регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

Законопроект передбачає, що передання повідомлень, зокрема анонімних, через внутрішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень здійснюється через відкритий для цілодобового доступу єдиний портал повідомлень викривачів і спеціальної телефонної лінії.

Інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, отримана через регулярні канали повідомлень такої інформації, вноситься до єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими на це особами відповідних суб'єктів.

У разі використанні особами будь-яких інших способів здійснення повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень (відправлення повідомлень, зокрема анонімних, у паперовій або електронній формі або під час особистого прийому, через спеціальну телефонну лінію тощо) їм гарантується дотримання умов конфіденційності та анонімності. Така інформація вноситься до єдиного порталу повідомлень викривачів.

Згідно із законопроектом, єдиним порталом повідомлень викривачів є інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації та забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі інтернет, збір, зберігання, використання, захист, облік, пошук узагальнень викривачів, а також іншої інформації, зокрема про статус викривачів, стан і результати розгляду повідомлень викривачів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів", який було ухвалено в парламенті 4 лютого 2021 року.

"Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння", - повідомив із цього приводу глава держави. За матеріалами Інтерфакс-Україна.