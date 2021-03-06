Об этом сообщила заместитель председателя пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте, народный депутат Евгения Кравчук в Facebook, передает УНН.

Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой визит в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщила заместитель председателя пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте, народный депутат Евгения Кравчук в Facebook, передает УНН.

"Замечательные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции Слуга народа Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского", - сообщила Кравчук.