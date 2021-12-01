Вступ України до НАТО не становить загрози для Росії - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив здивування заявою Владіміра Путіна про те, що вступ України до НАТО становитиме загрозу для Росії. Про це Блінкен проінформував журналістів на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Ризі, повідомляє Європейська правда.

"Я бачив заяву і відверто кажучи, вона викликає подив, тому що ідея, що Україна становить загрозу Росії, стала б поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом. Ми не загроза для Росії. Ми не маємо агресивних намірів щодо Росії. Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів Альянсу та партнерів", - сказав Блінкен.

Блінкен особливо наголосив, що все сказане стосується і країн-партнерів НАТО, до яких на даний момент належить і Україна, оскільки вся надана їм військова допомога спрямована на покращення їхньої обороноздатності при виникненні можливої агресії.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Йєнс Столтенберг заявив, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО .

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