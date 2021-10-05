Вступ України до НАТО: Столтенберг закликав не боятися роздратувати Росію

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що країни НАТО повинні посилити співпрацю з країнами-аспірантами, які хочуть приєднатися до Альянсу, в тому числі Україною і Грузією.

Про це він заявив у вівторок під час виступу в Джорджтаунському університеті в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Отже, мій меседж до країн-членів НАТО – і ми говорили про це вчора з президентом Байденом – полягає в тому, що ми мусимо посилити підтримку, зробити більше для країн-аспірантів», - наголосив Столтенберг.

За його словами, Альянс повинен поглибити таку взаємодію, в тому числі шляхом проведення навчань, забезпечення більшої підтримки, а також допомоги в імплементації реформ, боротьбі з корупцією та зміцненні оборонних інституцій.

Що стосується перспектив розширення Альянсу, й зокрема, приєднання до нього України й Грузії, Столтенберг зауважив, що це, скоріше за все, «відбудеться не завтра». Однак, він розкритикував позицію, у тому числі окремих західних політиків, що це, мовляв, роздратує Росію.

«Насамперед потрібно визначитися з основними принципами й цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. Ідея про те, що Росію провокуватиме приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно хибною», - наголосив генсек Альянсу.

На його думку, провокацію чинить саме російська сторона, коли акцентує на цьому.

«Я чую окремі голоси на заході, що ми, мовляв, повинні бути обережними (з розширенням НАТО – ред.), оскільки це провокує Росію. Але вони таким чином стверджують, що менші країни не мають права обирати власну політику, що порушує їхній суверенітет», - пояснив Столтенберг.

Він нагадав, що таким правом скористалася свого часу Норвегія в 1949 році – попри те, що на той час СРСР та особисто Йосип Сталін виступали проти цього. «Отже, ми приєдналися. Напевно, ми провокували певним чином (Москву – ред.), але зараз ми є частиною щасливої родини», - зазначив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з 3 по 5 жовтня перебуває з візитом у Вашингтоні. Напередодні він провів зустрічі, зокрема, з керівництвом Держдепартаменту США, Пентагону, Конгресу, Білого дому, у тому числі. За матеріалами Укрінформ.