Я не збирався і не збираюся в команду Зеленського - Яценюк

Колишній прем'єр-міністр України, лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив про те, що ніколи не збирався і не збирається приєднуватися до команди президента України Володимира Зеленського.

"У сьогоднішній пресконференції у відповіді на запитання журналіста президент згадав моє прізвище. Сказав, що в його команді не буде людей "з таким досвідом". "З яким саме" - Володимир Зеленський не уточнив", - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

Експрем'єр зазначив, що "його досвід" базується на тому, що він узяв на себе відповідальність за Україну в той період, коли проти нашої країни велася сухопутна військова операція, тривала гаряча фаза війни.

"Мій досвід - це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тисяч гривень. Мій досвід - це прийняти країну розграбовану, знищену, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російським газовим зашморгом на шиї країни, з непосильним державним боргом, із загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям", - наголосив Яценюк.

Політик зазначив, що відтоді жоден уряд так і не зміг повторити успіхів його Кабміну.

"Незалежні аналітичні організації з цифрами довели, що жоден уряд не повторив того темпу реформ моїх урядів 2014-2016 років. Десь у цей час Володимир Олександрович давав черговий успішний корпоратив. Тому сподіваюся, що Володимир Зеленський саме цю нашу різницю в досвіді мав на увазі", - заявив експрем'єр.

Він зазначив, що передав країну зі зростанням економіки, з відродженою армією, зменшеним державним боргом і 90 млрд на рахунках

"З Угодою про Асоціацію з ЄС, виконаними вимогами для безвізу, енергетично незалежну від країни-агресора та санкціями проти РФ", - уточнив Яценюк.

Він додав, що "не збирався і не збирається в команду Зеленського".

"Довіра народу, а не окремих персоналій, - ось мета справжнього політика. І ця довіра має бути отримана на виборах", - резюмував експрем'єр. За матеріалами Інтерфакс-україна.