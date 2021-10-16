Яценюк дав поради Заходу, як протистояти російській агресії

Європі потрібно вести жорсткішу політику щодо Росії. Про це колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив 16 жовтня в ефірі телеканала "Україна 24".

"Україна сьогодні, боронячись проти російської армії, навали, захищає не лише свою свободу, а й свободу Європи, свободу країн - членів НАТО. І чим більше Європа буде невизначена, чим більше Європа "на м'яких лапах" буде намагатиметься вести політику стосовно Росії, тим більше ведмежі російські лапи будуть все сильніше й сильніше", - сказав він.

Експрем'єр вважає, що є "доволі проста формула".

"США та ЄС мають бути разом. Там не повинно бути жодних розбіжностей усередині. Друге - США та Європа повинні допомагати Україні, зокрема, бути присутніми в активній фазі як у нормандських переговорах, так і взагалі в переговорах із Росією", - пояснив Яценюк.

Третім моментом він вважає необхідність світу "допомагати українській армії, ЗСУ, постачаючи й летальну, і нелетальну зброю".

"А четверте - це енергетика. Росія вкотре застосувала енергетичну зброю. Не можна піддаватися на енергетичний шантаж", - вважає Яценюк.

Одразу після анексії Криму 2014 року Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри на надані Україною факти й докази.

На тлі російської агресії проти України відносини Москви зіпсувалися з багатьма країнами й міжнародними союзами, зокрема США та ЄС. За матеріалами Гордон.