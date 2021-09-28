Якби Росія хотіла переговорів Зеленського й Путіна, ми б уже знали дату - глава ОП

Президент України запропонував російському колезі провести переговори щодо врегулювання ситуації на сході України, і якби РФ хотіла цієї зустрічі, уже були б відомі її дата і місце.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Для всього цивілізованого світу зрозуміло, що Україна не порушує Мінські домовленості. У нас багато питань до цих домовленостей, але ми відповідальна країна", - зазначив він.

Єрмак нагадав, що Зеленський запропонував російському президентові прямі переговори. Однак у Москві постійно уникають відповіді, заявляючи то нібито про відсутність порядку денного, то про відмову обговорювати певні питання.

"Мені здається, що наші відносини, якщо так можна про них сказати, перебувають у такій стадії, коли просто треба - якщо є бажання й політична воля припинити війну, виконувати норми міжнародного права, поважати визнані кордони, - то треба просто сідати і говорити про це", - підкреслив очільник ОП.

У відповідь на запитання, чи є таке бажання у РФ, Єрмак зауважив: "Якби таке бажання було на 100%, то ми б уже знали дату і місце проведення цих перемовин".

Як повідомлялося, напередодні речник президента РФ Пєсков заявив, що головною перешкодою для зустрічі Путіна із Зеленським є "небажання Києва виконувати угоди Мінськ-2"

Нагадаємо, 20 квітня 2021 року Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".