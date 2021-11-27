Янукович оскаржує в суді усунення з посади президента Верховною Радою - адвокат

Колишній президент-утікач Віктор Янукович, який переховується на території Росії, оскаржує своє усунення з президентської посади Верховною Радою в лютому 2014 року.

Про це написав у Фейсбуці адвокат Януковича Юрій Кірасір.

"Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України. Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", - написав Кірасір.

"У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон, захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом", - заявив адвокат Януковича.

Верховна Рада 22 лютого 2014 року - після протестів на Майдані, які в лютому переросли в насильство та розстріли протестувальників - констатувала самоусунення Януковичем від виконання президентських обов'язків та призначила позачергові вибори президента.

Сам Янукович, який переважно перебуває в російському Ростові-на-Дону, неодноразово заявляв, що його незаконно усунули з посади президента в 2014 році. На цьому наполягає і вище керівництво Росії.

Після втечі Януковича проти нього відкрили з десяток кримінальних проваджень. Екс-президент фігурує у справах про незаконне заволодіння двома резиденціями, фальсифікацію результатів голосувань та "диктаторські" закони 16 січня, тяжкі економічні злочини, хабарництво тощо.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив його до 13 років.

За матеріалами Радіо Свобода