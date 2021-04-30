Юлія Мендель йде з поста прессекретаря президента

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель подала заяву на звільнення. Раніше вона вже писала такі заяви двічі, однак тоді президент не підтримав її догляд. На цей момент в Офісі президента підтвердили факт, що Юлія Мендель не займатиме цю посаду, однак одночасно з цим сказали, що вона не піде з команди та займеться іншим процесом.

"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ", - повідомив Михайло Подоляк, радник глави ОП.