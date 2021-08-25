Ющенко вважає "близькими до зради" позиції Франції та Німеччини щодо НАТО у 2008 році
Третій президент Віктор Ющенко вважає майже "зрадою" позиції Німеччини та Франції на Бухарестському саміті НАТО 2008 року, коли ці дві держави не підтримали надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі. Про це він розповів в інтерв'ю в ефірі каналу Україна 24.
У Ющенка запитали, чи вважає він "зрадою" відмову Франції та Німеччини надавати Україні ПДЧ у 2008 році.
"Думаю, так. Я це слово не називатиму, щоб бути коректним, але це близько. Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло три місяці, коли Путін (президент РФ, - ред.) ще керованим був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон: якщо на паузу стали - можна сказати, що ви програли ", - сказав Ющенко.
Він сказав, що його шокувало, як формували свою позицію канцлер Німеччини Ангела Меркель і на той момент президент Франції Ніколя Саркозі - "великий друг Путіна" на думку Ющенка.
За словами Ющенка, на саміті він разом з президентами інших країн йшов до Саркозі та Меркель. Французький лідер кудись пішов, а канцлер залишилася. Меркель аргументувала, що ПДЧ Україні дати не можуть, оскільки у 2008-му лише третина українців підтримувала вступ в НАТО.
"Я їй кажу: коли я вступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО, зараз 31%. Це третина, але удвічі більше за два роки. Коли ви приймали Іспанію в повноправні члени НАТО, там 17% населення підтримували цей проєкт", - розповів Ющенко, додавши, що досі вважає слабкими та неприйнятними аргументи Меркель.
На початку квітня 2008-го на саміті НАТО в Бухаресті прийняли декларацію. Там було написано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, а наступним кроком для них має стати отримання ПДЧ. Поки обидві країни ПДЧ так і не отримали.
У серпні 2008-го Росія вдерлася до Грузії та окупувала частину її територію. В кінці лютого 2014-го Росія окупувала Крим, а навесні розв'язала війну на Донбасі.
У червні 2020-го Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
14 червня 2021-го на саміті НАТО в Брюсселі підтвердили рішення 2008 року: Україна стане членом Альянсу через ПДЧ. Президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому рішенні немає конкретних термінів наступних кроків у зближенні з НАТО. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ