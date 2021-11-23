З оточення Януковича під санкціями ЄС залишилися семеро з 22 осіб - Венедіктова

Під санкціями Європейського Союзу залишаються семеро із 22-ох українських експосадовців, щодо яких були запроваджені обмеження у 2014 році.

Про це повідомила у Фейсбуці Генпрокурор Ірина Венедіктова після міжвідомчої наради, передає Укрінформ.

“У 2014 році Європейським Союзом було застосовано санкції стосовно 22 осіб. Мусимо визнати, що не всі розпочаті у 2014 році провадження були перспективними, і зняття обмежувальних заходів цілком закономірне. Після щорічних переглядів залишаються чинними санкції щодо 7 осіб”, - написала Генпрокурор.

Вона наголосила, що для збереження санкцій потрібні вироки судів у справах стосовно експосадовців. Українські правоохоронні органи розслідують щодо них 20 кримінальних проваджень: 8 з них - у ДБР, 7 – у НАБУ, 3 – у Нацполіції і 2 – у СБУ.

За словами Венедіктової, багато проваджень зупинені через розшук підозрюваних, в інших триває збір доказів, є справи на фінальній стадії слідства, а також на стадії ознайомлення сторін із матеріалами розслідування, від швидкості якого залежить час передачі їх до суду.

Цьогоріч Офіс Генпрокурора, поінформувала його очільниця, чотири рази направляв до Європейської служби зовнішньої діяльності інформацію щодо стану досудового розслідування у справах підсанкційних експосадовців.

Під санкціями ЄС залишаються експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка і його син Артем Пшонка, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і його колишній заступник Віктор Ратушняк, а також бізнесмен Сергій Курченко.