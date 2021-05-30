У неділю, 30 травня, з України до Індії, яка долає тяжкі наслідки пандемії COVID-19, вирушив літак з кисневими концентраторами.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Зазначається, що це перший літак з гуманітарною допомогою, яку Україна надсилає до Індії, де нещодавно був черговий спалах коронавірусної інфекції.

На борту гуманітарного літака знаходяться 184 кисневих концентраторів. Іншим рейсом, який також вирушить з Києва до Делі, буде передано ще 216 кисневих концентраторів.

"30 травня літак з гуманітарною допомогою для Індійської Республіки вилетів з Києва до Делі. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня No467-р, для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що гуманітарний вантаж, призначений для Індії, супроводжують рятувальники ДСНС.