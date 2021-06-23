За підсумками саміту Кримської платформи може бути підписано документ щодо деокупації - представник Зеленського

За підсумками саміту Кримської платформи в Києві може бути підписано документ про деокупацію півострова. Про це заявив постійний представник президента в Криму Антон Кориневич під час дискусії про саміт, організованої Німецьким фондом Маршалла США, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією...", - сказав він.

За словами Кориневича, в документі будуть всі ключові питання і проблемні сфери, що стосуються окупації Криму Росією; це також буде важливим результатом саміту для людей, які щодня займаються лише питанням Криму. Представник президента додав, що платформа працюватиме на постійній основі до деокупації і реінтеграції Криму. У Києві буде розташовано офіс платформи, який займатиметься лише питаннями Криму.

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Перший саміт Кримської платформи пройде в Києві 23 серпня. У ньому візьмуть участь представники різних країн, зокрема США. На переговори запрошені президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і багато інших.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня 2020 представив в ООН концепцію Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам приєднатися до ініціативи, щоб об'єднати зусилля з деокупації Криму.

Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства щодо деокупації Криму та захисту прав і інтересів кримчан. За матералами nv.ua