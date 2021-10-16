За "помилку" в санкціях проти 108 осіб мають відповідати президент і секретар РНБО - Трепак

Санкційна діяльність дискредитувала РНБО як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, а відповідальність за "помилку" відносно 108 осіб має взяти на себе президент Володимир Зеленський, який своїми указами вводить в дію рішення РНБО, і секретар Олексій Данілов. Про це повідомив у своєму блозі екс-заступник генпрокурора Віктор Трепак.

За його словами, ситуація, коли РНБО помилково застосувала санкції щодо 108 осіб - "екстраординарна подія, що в правовій державі повинна мати серйозні правові та політичні наслідки".

"У контексті поточної суспільно-політичної ситуації РНБО виглядає такою собі VIP-піар-компанією, яка на замовлення політичного керівництва, виробляє потрібний йому піар-продукт - "дає" електорату споживати те, що йому подобається і що він хоче почути від влади. Виходячи з виявленої "помилки" (а скільки таких "помилок" поки залишається "за кадром"?) діяльність РНБО стає небезпечною для країни", - зазначає Трепак.

За його словами, за "помилку" несуть відповідальність як секретар РНБО, так і кожен член органу, який голосував за рішення щодо застосування санкцій.

"Виявлена РНБО безвідповідальність повинна спричинити за собою відповідальність тих, хто допустив таку безвідповідальність... Політичну відповідальність за "помилку щодо 108 осіб", яка привела до обмеження/позбавлення їх конституційних прав, повинен взяти на себе президент - він є головою РНБО, він своїми указами вводить в дію її рішення. Перше, що слід зробити, припинити використовувати РНБО всупереч її конституційного призначення. У правовій державі такі "помилки" мають обов'язково стати предметом юридичного розгляду - правоохоронних органів і суду. Питання в тому, хто забезпечить такий об'єктивний розгляд, якщо генеральний прокурор, голова СБУ та інші силовики і члени РНБО і брали участь в ухваленні рішення, яке сьогодні назвали "помилкою"", - підсумував Трепак.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив журналістам про те, що з списку санкцій "злодіїв в законі" і контрабандистів прибрали 108 осіб, які були внесені туди "помилково", за помилку понесли покарання "стрілочники" з МВС.

14 травня Рада національної безпеки і оборони ввів персональні санкції проти 557 "злодіїв в законі" і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

За даними поліції, дозвільні документи на проживання в Україні скасували вже 27 підсанкційним кримінальним авторитетам. За матеріалами Zaxid.net, ZN.UA