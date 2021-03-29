Загострення ситуації на Донбасі: Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання , - депутат Кравчук

Верховна Рада може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, погоджувальна рада парламенту може додати до порядку денного постанову про ситуацію на Донбасі.

"Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на своє позачергове засідання і вже в обід буде готова ця постанова, щоб її розглянути і проголосувати в залі. Я вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі", - пояснила парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський