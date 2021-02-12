Закон про Бюро економічної безпеки передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон про Бюро економічної безпеки України, документ передали на підпис Президенту Володимиру Зеленському, передає УНН з посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

У ВР зазначили, що 9 лютого Разумков підписав також закон, який встановлює терміни ліквідації податкової міліції у зв'язку зі створенням Бюро економічної безпеки України.

"Обидва закони направлені на підпис Президенту України", - повідомили в Апараті.

Бюро економічної безпеки має стати новим правоохоронним органом, яке забере на себе повноваження податкової міліції (ДФС) та деяких підрозділів СБУ, що займаються розкриттям економічних злочинів.

Законопроєктом визначаються завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.

Законопроєкт, підписаний Разумковим 9 лютого, передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення уряду про початок діяльності БЕБ, але не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності Законом України "Про Бюро економічної безпеки України".

28 січня народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яким ліквідовується податкова міліція, а в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.

Відповідно до законопроєкту, Бюро економічної безпеки почне свою діяльність, коли його склад буде укомплектовано на 30%.

Окрім того, 3 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо підслідності Бюро економічної безпеки.