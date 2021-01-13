Закрито справу за фактом можливої держзради Кучми та Єрмака - СБУ

Головне слідче управління Служби безпеки України закрило кримінальне провадження за фактом можливого здійснення ексголовою української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську, другим президентом України Леонідом Кучмою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком державної зради.

"Кримінальне провадження закрито", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБ України в середу вранці.

Раніше про те, що СБУ закрила кримінальне провадження за фактом вчинення Кучмою та Єрмаком державної зради, повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович.

В’ятрович також оприлюднив скани відповіді, наданої йому СБУ. У відповіді зазначено, що попередня згода на створення Консультативної ради "не може трактуватися як надання сприяння іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України".

Як повідомлялося, 23 квітня 2020 року суд задовольнив скаргу В’ятровича й зобов'язав СБУ розпочати розслідування можливої державної зради Єрмаком та Кучмою.

Йдеться про зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня 2020 року, на якій за участю Єрмака та Кучми, а також заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака сторони досягли домовленостей з питань обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у населених пунктах Золоте та Щастя і створення Консультативної ради, до складу якої мали входити з правом вирішального голосу по десять представників від України, десять - від ОРДЛО, а також по одному представнику з правом дорадчого голосу від ОБСЄ, РФ, Німеччини та Франції за їхньої згоди. За матеріалами Інтерфакс-Україна.