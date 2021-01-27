Замах на начальника ГУВБ СБУ: Нескоромному повідомили підозру в підготовці замаху

Ексзаступник голови СБУ за версією слідства готував вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки відомства

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому першому заступнику голови відомства Дмитру Нескоромному в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова.

"Серед доказів, які це підтверджують, - відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Ю.Расюка, Д. Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі", - йдеться у повідомленні відомства.

За версією слідчих, основним мотивом став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ та виступав проти призначення окремих членів екокоманди Нескоромного.

Слідство встановило, що співробітник АТЦ Юрій Расюк нібито упродовж жовтня 2020 - січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за Наумовим. В СБУ також оприлюднили записи розмов, які нібито підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала Юрія Расюка, суд взяв його під варту. У замовленні вбивства підозрюють колишнього заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого шукають і заборонили виїзд з країни.

Наразі правоохоронці розшукують Нескоромного, щоб допитати та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу. За матеріалами Zaxid.net