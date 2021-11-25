Замах на Шефіра. Поліція провела обшук у депутата від "Європейської солідарності"

24 листопада поліція провела обшуки в депутата Івано-Франківської обласної ради від "Європейської солідарності" Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це повідомила пресслужба партії у Facebook.

"24 листопада зранку в будинку Сергія Волошина відбувся обшук, а документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати не мало не багато, а в замаху на Шефіра", - ідеться в повідомленні.

У партії назвали обшук в одного зі своїх членів "переслідуванням "Європейської солідарності" та заявили про "фальсифікацію справи проти опозиції".

Обшуки провели в будинку Волошина в місті Яремче, а також у будинку його батьків, на підставі ухвали Печерського суду Києва від 3 листопада. Про це повідомив депутат на пресконференції, пише місцеве видання "Курс".

За словами депутата, слідчі пояснили, що Волошин має зареєстровану мисливську рушницю калібру 7,62, а в машину Шефіра стріляли зі зброї цього калібру. Волошин зазначив, що це дуже популярний середній калібр стрілецької зброї.

"Вони вдосвіта будять моїх батьків, у мами трусяться руки, батько хвилюється... Чи є для цього підставою те, що я є власником зброї калібру 7,62? В Україні таких є десятки або й сотні тисяч. Цікаво мені, чи ще в когось на території Івано-Франківської області проводили обшуки з таких підстав", - сказав Волошин.

Депутат додав, що під час замаху на Шефіра його в Київській області не було. Він зазначив, що ще у вересні дав вичерпну інформацію слідчим, де був у день замаху на першого помічника президента, коли користувався зброєю.

Машину Шефіра обстріляли 22 вересня під Києвом. Помічник Зеленського прямував із дому на роботу, коли по його автомобілю відкрили вогонь із лісу. Політик не постраждав. Водія Олександра Іванька було поранено в ногу, йому зробили операцію.

Стверджували, що автомобіль Шефіра не броньований, це, за його словами, службова машина студії "Квартал 95". За даними прокуратури, по машині випустили 18 куль.

Офіс генпрокурора України відкрив провадження за статтею "замах на вбивство двох і більше осіб".

Зеленський 2020 року говорив, що Шефір - серед осіб, яким він довіряє найбільше. Після нападу президент пообіцяв, що "відповідь буде сильною" і заявив, що вважає найімовірнішою версією замаху "реакцію на реальні зміни в державі".

2 жовтня Шефір розповів, що почав пересуватися у броньованому автомобілі, пояснивши це своїм статусом у кримінальному провадженні про замах.

26 жовтня генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що розслідування триває. "Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо", - сказала вона.

За матеріалами "Гордон".